Stand: 05.10.2021 10:47 Uhr Werder Bremen verlängert mit Groß

Bundesliga-Absteiger Werder Bremen hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Christian Groß verlängert. Das teilte der Club am Dienstag mit, über die Vertragsdauer machte er keine Angaben. Der 32-Jährige rückte 2019 von der U23 in die Profimannschaft auf und absolvierte bislang 37 Pflichtspiele. Nach einer Knie-OP steht Groß momentan nicht zur Verfügung. "Grosso ist auf und neben dem Platz eine feste Säule in der Mannschaft geworden, der mit seiner Erfahrung vor allem für jüngere Spieler ein Orientierungspunkt ist", sagte Geschäftsführer Frank Baumann. | 05.10.2021 10:47