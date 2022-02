Stand: 06.02.2022 16:19 Uhr Werder Bremen verlängert mit Außenverteidiger Felix Agu

Felix Agu wird auch in Zukunft für Werder Bremen auflaufen. Der 22 Jahre alte Außenverteidiger hat seinen Vertrag an der Weser vorzeitig verlängert. Über die Vertragslaufzeit machten die Bremer wie üblich keine Angaben. "Felix hat einen sehr positiven Entwicklungsprozess durchlaufen, seitdem er zu uns gewechselt ist. Vor allem in dieser Saison ist eine Konstanz in seinen Auftritten eingetreten", sagte Werder-Geschäftsführer Frank Baumann. Agu war im Sommer 2020 vom VfL Osnabrück nach Bremen gewechselt. | 06.02.2022 15:55