Stand: 04.05.2024 15:17 Uhr Werder Bremen verlängert Vertrag mit Torwart Zetterer

Fußball-Bundesligist Werder Bremen setzt weiter auf Torwart Michael Zetterer. Beide Seiten haben sich auf die Verlängerung des ursprünglich bis 2025 laufenden Vertrags geeinigt. Die Laufzeit des neuen Kontrakts des 28-Jährigen wurde nicht bekannt. "Nach einer so langen Zeit in diesem Verein bin ich froh und stolz, erstmals als Nummer eins meinen Vertrag bei Werder Bremen langfristig verlängert zu haben", sagte Zetterer. Der gebürtige Münchner war 2015 aus Unterhaching an die Weser gekommen. Am achten Spieltag im vergangenen Oktober hatte er Jiri Pavlenka als Nummer eins im Tor abgelöst. "Zetti hat sich super entwickelt und ist auch neben dem Platz wichtig für die Mannschaft", sagte Clemens Fritz als Leiter Profifußball. | 04.05.2024 15:15