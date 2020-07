Stand: 29.07.2020 15:15 Uhr

Werder Bremen vereinbart sechs Testspiele

Werder Bremen wird in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga sechs Testspiele bestreiten. Das teilten die Grün-Weißen am Mittwoch mit. Neben dem bereits vereinbarten Kräftemessen mit Eintracht Braunschweig (9. August) stehen Partien gegen den Linzer ASK (19. August), den SC Austria Lustenau (24. August), den niederländischen Erstligisten FC Groningen, den FC St. Pauli (beide 29. August) und Hannover 96 (5. September) auf dem Programm. Sommerfahrplan | 29.07.2020 15:15