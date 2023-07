Stand: 09.07.2023 17:57 Uhr Werder Bremen und FC St. Pauli mit Testspielsiegen

Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat sich am Sonntag im Rahmen der Saisonvorbereitung zu einem Testspielsieg gemüht. In Verden schlugen die Hanseaten, bei denen Niclas Füllkrug und Neuzugang Naby Keita fehlten, den Regionalligisten SV Drochtersen/Assel mit 2:1 (0:1). Den Führungstreffer von Moritz Göttel drehten Dawid Kowniaki und Oliver Burke noch in den Sieg um. Auch Zweitligist FC St. Pauli feierte einen Testspielerfolg. Beim 7:1 (5:1) in Sankt Martin (Südtirol) gegen den österreichischen Erstligisten Austria Lustenau trafen Marcel Hartel (2), David Otto, Oladapo Afolayan, Connor Metcalfe, Johannes Eggestein und David Nemeth. Vorbereitungstermine der Nord-Zweitligisten | 09.07.2023 17:57