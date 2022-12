Stand: 30.12.2022 14:13 Uhr Werder Bremen testet nun gegen Real Murcia

Der SV Werder Bremen ist auf der Suche nach einem Ersatz für das vom FC St. Pauli abgesagte Testspiel im spanischen Trainingslager kurzfristig fündig geworden. Der Fußball-Bundesligist testet nun am 4. Januar um 12.30 Uhr gegen den spanischen Drittligisten Real Murcia. "Wir sind froh, dass wir nun wie ursprünglich geplant zwei Spiele durchführen können, damit auch alle Spieler auf Einsatzminuten kommen", erklärte Clemens Fritz, Leiter Scouting und Profifußball bei Werder Bremen. Am 8. Januar treffen die Bremer um 15:30 Uhr in Murcia auf den schweizerischen Erstligisten FC St. Gallen. | 30.12.2022 13:21