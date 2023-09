Stand: 28.09.2023 15:53 Uhr Werder Bremen testet in der Länderspielpause gegen St. Pauli

Fußball-Bundesligist Werder Bremen wird in der nächsten Länderspielpause ein Testspiel gegen Zweitligist FC St. Pauli bestreiten. Das gab der Verein am Donnerstag bekannt. Das Nordduell wird am Donnerstag, 12. Oktober, um 13 Uhr angepfiffen und unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf Platz 11 stattfinden. Der SVW hat in den vergangenen Jahren häufiger Testpartien gegen die Hamburger bestritten, zuletzt standen sich die Teams 2022 aber in einem Ligaspiel gegenüber (1:1). | 28.09.2023 15:53