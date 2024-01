Stand: 29.01.2024 15:42 Uhr Werder Bremen testet in der Länderspielpause gegen Hannover 96

Fußball-Bundesligist Werder Bremen wird in der Länderspielpause im März ein Testspiel gegen Zweitligist Hannover 96 bestreiten. Das teilte der Club am Montag mit. Die Partie wird demnach am Donnerstag, 21. März, im Eilenriedenstadion in der niedersächsischen Landeshauptstadt stattfinden. Anpfiff ist um 13 Uhr, das Spiel findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Werder ist aktuell Tabellenneunter der Bundesliga, 96 steht auf Rang sechs in der 2. Liga. | 29.01.2022 15:40