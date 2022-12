Stand: 14.12.2022 13:12 Uhr Werder Bremen testet bei Schalke 04

Vor dem Wiederbeginn der Fußball-Bundesliga beim 1. FC Köln (21.Januar, 18:30 Uhr) wird der SV Werder Bremen noch ein weiteres Testspiel bestreiten. Die Grün-Weißen treten am Sonnabend, 14. Januar, beim Liga-Konkurrenten FC Schalke 04 an. Die Partie wird um 15:30 Uhr in der Gelsenkirchener Arena angepfiffen. | 14.12.2022 13:12