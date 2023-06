Stand: 01.06.2023 14:16 Uhr Werder Bremen startet am 5. Juli in die Saisonvorbereitung

Mit einer Trainingseinheit am 5. Juli (14.30 Uhr) startet Fußball-Bundesligist Werder Bremen in die neue Spielzeit. Im Mittelpunkt der Vorbereitung steht ein Trainingslager vom 19. bis 29. Juli im Zillertal. Der traditionelle Tag der Fans ist noch nicht genau terminiert, soll aber Anfang August stattfinden. Die Hanseaten hatten sich als Aufsteiger schon am vorletzten Spieltag den Klassenerhalt gesichert. In der Abschlusstabelle belegte die Mannschaft von Trainer Ole Werner den 13. Platz. | 01.06.2023 14:16