Stand: 16.04.2021 10:12 Uhr Werder Bremen startet Mittelstands-Anleihe

Um dringend benötigtes frisches Geld in die Vereinskassen zu spülen, bietet Fußball-Bundesligist Werder Bremen eine Mittelstandsanleihe an. Ab Mitte Mai stehen Zeichnungsgrößen ab 1.000 Euro bereit. Die Hanseaten wollen damit ihre coronabedingten finanziellen Mindereinnahmen, die per 30. Juni bei rund 35 Millionen Euro binnen zwei Spielzeiten liegen könnten, so gut wie möglich kompensieren. Mit der ersten Zeichnungsphase (für institutionelle Investoren oder Sponsoren), die am Montag endete, zeigte sich Geschäftsführer Klaus Filbry zufrieden. Das zugesagte Gesamtvolumen habe mehr als zehn Millionen Euro betragen. | 16.04.2021 10:12