Werder Bremen siegt bei Chong-Debüt

Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat das erste Testspiel im Trainingslager in Österreich gewonnen. Gegen den Linzer ASK setzten sich die Norddeutschen am Mittwoch in Zell am Ziller beim Debüt von Neuzugang Tahith Chong klar mit 4:1 (2:0) durch. Vor 500 Zuschauern, die unter strengen Hygiene- und Sicherheitsregeln ins Stadion durften, erzielten Davie Selke (4.), Johannes Eggestein (16.) auf Zuspiel von Chong, Josh Sargent (47.) und Yuya Osako (77.) die Werder-Tore. | 19.08.2020 19:10