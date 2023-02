Stand: 04.02.2023 15:48 Uhr Werder Bremen ohne Neuzugang Philipp gegen Stuttgart

Fußball-Bundesligist Werder Bremen muss im Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart auf Neuzugang Maximilian Philipp verzichten. Der Offensivspieler fehlte am Sonnabend beim Abschlusstraining der Grün-Weißen und steht Trainer Ole Werner damit in der Partie am Sonntag (15.30 Uhr, im NDR Livecenter) nicht zur Verfügung. Philipp war zu Beginn der Woche vom VfL Wolfsburg ausgeliehen worden, im Training dann aber umgeknickt. Werder muss zudem ohne den gesperrten Mitchell Weiser auskommen. | 04.02.2023 15:44