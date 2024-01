Stand: 25.01.2024 15:09 Uhr Werder Bremen muss noch länger auf Veljkovic verzichten

Werder Bremens Trainer Ole Werner muss länger als zunächst angenommen auf Milos Veljkovic verzichten. Der 28 Jahre alte Innenverteidiger des Fußball-Bundesligisten laboriert an Knieproblemen. Die Ausfallzeit könne "durchaus noch die ein oder andere Woche dauern, sagte Werner vor dem Heimspiel am Sonnabend gegen den SC Freiburg (15.30 Uhr, NDR Livecenter). "Aber wir sind optimistisch, dass er nach dem Spiel gegen Mainz wieder einsteigen kann." Am 3. Februar tritt Bremen beim FSV an. Ergebnisse/Tabelle | 25.01.2022 15:00