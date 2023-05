Stand: 22.05.2023 11:23 Uhr Werder Bremen möchte Vertrag mit Trainer Werner verlängern

Nach dem Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga verhandeln die Verantwortlichen von Werder Bremen mit Trainer Ole Werner über einen neuen Vertrag. "Wir würden gerne mit ihm verlängern. Unser Ziel ist es, das Thema vor dem Start in die neue Saison erledigt zu haben", sagte der Leiter Profifußball Clemens Fritz der "Deichstube". Werners Vertrag hat sich durch den Verbleib in der Bundesliga automatisch per Option bis 2024 verlängert. Ziel des Vereins ist ein neuer Kontrakt mit einer mindestens zweijährigen Laufzeit. | 22.05.2023 11:22