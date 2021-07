Stand: 01.07.2021 15:29 Uhr Werder Bremen leiht Bayerns Mai aus

Werder Bremen verstärkt sich mit Innenverteidiger Lars Lukas Mai vom FC Bayern. Der 21-Jährige wechselt auf Leihbasis zum Fußball-Zweitligisten und ist bereits im Trainingslager der Bremer im österreichischen Zillertal dabei, in das der Bundesliga-Absteiger am Donnerstag reiste. Mai war in der vergangenen Saison an Darmstadt 98 ausgeliehen und hatte dort unter dem neuen Werder-Trainer Markus Anfang einen Stammplatz. Wechselbörse Zweite Liga | 01.07.2021 15:28