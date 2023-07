Stand: 27.07.2023 10:04 Uhr Werder Bremen kassiert für Ex-Spieler Nawrocki

Unerwarteter Geldsegen für Fußball-Bundesligst Werder Bremen. Die Hanseaten kassieren beim Transfer ihres einstigen Nachwuchsspielers Maik Nawrocki kräftig mit. Der 22 Jahre alte Innenverteidiger, der im vergangenen Sommer von der Weser zu Legia Warschau ging, wechselt nun für fünf Millionen Euro zu Celtic Glasgow. Werder hatte im vergangenen Jahr eine Beteiligung an einem möglichen Weiterverkauf vereinbart. In der Regel beträgt eine solche Beteiligung 10-20 Prozent, Werder könnte also bis zu eine Million Euro erhalten. | 27.07.2023 10:03