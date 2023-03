Stand: 31.03.2023 14:24 Uhr Werder Bremen in Bestbesetzung gegen Hoffenheim

Fußball-Bundesligist Werder Bremen kann im Spiel gegen die TSG Hoffenheim am Sonntag (17.30 Uhr, im NDR Livecenter) in Bestbesetzung antreten. "Es sieht deutlich besser aus. Nur Felix Agu fehlt", sagte Werder-Coach Ole Werner am Freitag. Vor der Länderspielpause musste der Aufsteiger aufgrund von Erkrankungen auf einige Stammspieler verzichten. Mit einem Sieg gegen den Tabellen-15. können die Bremer den nächsten großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Ergebnisse/Tabelle | 31.03.2023 14:22