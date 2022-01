Stand: 07.01.2022 11:51 Uhr Werder Bremen holt ehemaligen HSV-Co-Trainer Hannes Drews

Fußball-Zweitligist Werder Bremen hat den ehemaligen HSV-Co-Trainer Hannes Drews als neuen Assistenzcoach von Ole Werner verpflichtet. Das gaben die Bremer am Freitag bekannt. Werner und Drews kennen sich aus dem Jugendbereich von Holstein Kiel. "Wir haben uns in der Vergangenheit schon zwei Mal mit ihm beschäftigt und sind froh, dass es nun beim dritten Mal geklappt hat", sagte Werders Sportchef Frank Baumann. "Er hat bereits als Co-Trainer aber auch als Cheftrainer Erfahrungen in der Zweiten Liga sammeln können. Er kennt die Liga sehr gut." | 07.01.2021 11:50