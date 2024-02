Stand: 05.02.2024 15:44 Uhr Werder Bremen holt Stürmer Grüll von Rapid Wien

Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat mit Angreifer Marco Grüll seinen ersten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Der Nationalspieler aus Österreich wechselt ablösefrei von Rapid Wien an die Weser, über die Vertragslaufzeit machten die Hanseaten am Montag keine Angaben. In 24 Pflichtspielen in dieser Saison für Rapid kommt der 25-Jährige auf 13 Treffer und sieben Vorlagen. | 05.02.2022 15:43