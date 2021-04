Stand: 02.04.2021 12:09 Uhr Werder Bremen holt Njinmah aus Kiel für die U23

Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat Justin Njinmah für sein U23-Team verpflichtet. Der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselt im Sommer aus der zweiten Mannschaft von Holstein Kiel zu den Grün-Weißen, wie Werder am Freitag mitteilte. "Ich möchte hier den Sprung nach ganz oben schaffen", wird Njinmah in einer Mitteilung zitiert. Der Leiter des Werder-Leistungszentrums, Björn Schierenbeck, sagte: "Justin hat in der Regionalliga Nord mehrfach seine Fähigkeiten nachgewiesen." | 02.04.2021 12:04