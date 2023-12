Stand: 20.12.2023 13:43 Uhr Werder Bremen hält Ausschau nach Winterverstärkungen

Fußball-Bundesligist Werder Bremen will seinen Kader in der Winterpause verstärken. "Sicherlich ist es das Bestreben von uns allen, dass wir da mehr Breite reinbekommen", erklärte Coach Ole Werner. "Und es ist trotzdem wichtig, dass man Spieler findet, die zu uns passen. Menschlich, sportlich, natürlich auch finanziell." Die Hanseaten holten aus den ersten 16 Partien lediglich 16 Zähler. Am Dienstagabend gelang Werder mit einem 1:1 gegen den Spitzenclub RB Leipzig allerdings ein Achtungserfolg. "Es ist nach wie vor die Aufgabe für uns, den Abstand nach unten zu vergrößern", sagte Werner. | 20.12.2023 11:33