Werder Bremen gewinnt Testspiel gegen Karlsruher SC

Bundesliga-Rückkehrer Werder Bremen hat im zweiten Testspiel der Saisonvorbereitung den ersten Sieg gefeiert. Das Team von Trainer Ole Werner schlug im österreichischen Zell am Ziller den Zweitligisten Karlsruher SC mit 2:1 (0:1). Zugang Oliver Burke erzielte beide Bremer Tore (46./86.). Nächster Gegner ist am Sonnabend Besiktas Istanbul. Am 1.August tritt Werder im DFB-Pokal bei Regionalligist Energie Cottbus an, in der Bundesliga gastieren die Bremer sechs Tage später beim VfL Wolfsburg. | 03.07.2022 17:54