Stand: 23.11.2023 14:08 Uhr Werder Bremen gegen Leverkusen ohne Trainer Werner?

Werder Bremen muss die schwere Aufgabe gegen Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen womöglich ohne Cheftrainer Ole Werner angehen. Der 35-Jährige konnte am Donnerstag aufgrund eines grippalen Infekts weder das Training leiten noch an der Pressekonferenz teilnehmen. Die Vorbereitung auf die Partie am Sonnabend (15.30 Uhr/im NDR Livecenter) leitet vorerst Co-Trainer Patrick Kohlmann. "Wir werden mal abwarten, wie der morgige Tag läuft. Ich bin noch optimistisch, dass Ole am Samstag dabei sein wird", sagte Werders Leiter Profifußball Clemens Fritz: "Falls dies nicht der Fall sein wird, werden wir eine enge Abstimmung haben, um bestmöglich vorbereitet in das Spiel zu gehen." | 23.11.2023 14:05