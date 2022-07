Stand: 03.07.2022 13:05 Uhr Werder Bremen erzielt Einigung mit Verteidiger Buchanan

Werder Bremen steht vor der Verpflichtung von Abwehrspieler Lee David Buchanan von Derby County. Wie der Fußball-Bundesligist am Sonntag mitteilte, habe man sich "grundsätzlich" mit dem 21-jährigen Engländer auf einen Wechsel geeinigt. Sollten bei den anstehenden medizinischen Untersuchungen keine Probleme auftreten, werde der Vertrag in den kommenden Tagen unterzeichnet, hieß es. Der U21-Nationalspieler würde in diesem Fall ablösefrei vom Championship-Absteiger zu den Hanseaten wechseln. Zur Bundesliga-Wechselbörse | 03.07.2022 13:04