Stand: 22.09.2021 20:10 Uhr Werder Bremen darf vor vollen Rängen spielen

Werder Bremen darf demnächst im heimischen Stadion wieder vor vollen Zuschauerrängen spielen. Nachdem der Bremer Senat mit einer entsprechenden Änderung der Corona-Verordnungslage den Weg für Großveranstaltungen unter "2G"-Bedingungen frei gemacht hat, entschied der Fußball-Zweitligist am Mittwoch, "dass wir diese Chance nutzen wollen", so Geschäftsführer Hubertus Hess-Grunewald. Schon im kommenden Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim am 1. Oktober macht Werder von den neuen Möglichkeiten Gebrauch. Mit einem ausverkauften Stadion rechnen die Hanseaten allerdings erst am 30. Oktober gegen den FC St. Pauli. | 22.09.2021 20:08