Werder Bremen darf gegen Darmstadt in vollem Stadion spielen

Fußball-Zweitligist Werder Bremen darf das Spitzenspiel gegen Darmstadt 98 am 19. März in einem vollen Stadion austragen. "Der Antrag der Grün-Weißen auf eine Vollauslastung wurde genehmigt. Das Heimspiel findet unter 2G-Bedingungen statt, für Kinder unter 12 Jahren gilt 3G", teilte der SV Werder am Freitag mit. Bei dem Abendspiel könnten dann 42.100 Fans ins Weserstadion kommen. Zuletzt war die Arena im November beim 1:1 gegen Schalke 04 ausverkauft. Es gilt weiterhin eine FFP2-Maskenpflicht im gesamten Stadionbereich mit Ausnahme des Sitz- oder Stehplatzes. | 11.03.2022 16:32