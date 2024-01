Stand: 04.01.2024 12:37 Uhr Werder Bremen bis auf Weiteres ohne Milos Veljkovic

Fußball-Bundesligist Werder Bremen muss in der Vorbereitung auf den zweiten Saisonteil bis auf Weiteres auf Milos Veljkovic verzichten. Der Abwehrspieler fällt wegen Kniegelenkbeschwerden aus, teilten die Hanseaten am Donnerstag mit. Der 28-Jährige verpasst damit auch das Testspiel beim Zweitligisten Eintracht Braunschweig am Sonntag. Werder-Coach Ole Werner hofft aber, dass Veljkovic im ersten Pflichtspiel des neuen Jahres beim VfL Bochum am 14. Januar wieder zur Verfügung steht. | 04.01.2024 12:37