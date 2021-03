Stand: 24.03.2021 14:50 Uhr Werder Bremen bindet Abwehrtalent Brandt

Jascha Brandt, der Bruder von Fußball-Nationalspieler Julian Brandt, hat seinen Vertrag beim Bundesligisten Werder Bremen verlängert. Der 18 Jahre alte Abwehrspieler habe sich vorzeitig für ein längeres Engagement an der Weser entschieden, teilte der Verein am Mittwoch mit. "In den letzten Jahren hat er sich hervorragend entwickelt. Er nahm bereits an Trainingseinheiten der Bundesliga-Mannschaft teil und ist für die neue Spielzeit fest für unseren U23-Kader vorgesehen", sagte Björn Schierenbeck, Leiter des Werder-Leistungszentrums. | 24.03.2021 14:42