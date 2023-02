Stand: 13.02.2023 16:30 Uhr Werder Bremen bei Eintracht Frankfurt ohne Weiser

Fußball-Bundesligist Werder Bremen muss in der Bundesliga-Partie bei Eintracht Frankfurt am kommenden Sonnabend (18.30 Uhr) auf Mitchell Weiser verzichten. Der Mittelfeldakteur zog sich im Heimspiel gegen Borussia Dortmund (0:2) eine Außenbandverletzung im Sprunggelenk zu. Dies ergab eine MRT-Untersuchung am Montag. Weiser war am vergangenen Sonnabend in der 79. Spielminute ausgewechselt worden. | 12.02.2023 16:29