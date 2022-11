Stand: 09.11.2022 18:57 Uhr Werder Bremen bangt um Veljkovic

Fußball-Bundesligist Werder Bremen bangt am Sonnabend im Heimspiel gegen RB Leipzig um den Einsatz von Milos Veljkovic. "Er hat Probleme an der Achillessehne", erklärte Trainer Ole Werner. Veljkovic sei schon mit einem Tapeverband in das Spiel beim FC Bayern (1:6) gegangen. Zur zweiten Halbzeit wurde er ausgewechselt. Ob auch die WM-Teilnahme für den Serben in Gefahr ist, ist offen. | 09.11.2022 18:55