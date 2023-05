Stand: 15.05.2023 13:21 Uhr Werder Bremen bangt im Saisonfinale um Füllkrug und Ducksch

Werder Bremen bangt vor den abschließenden beiden Spielen gegen den 1. FC Köln und bei Union Berlin um seine beiden Topstürmer Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch. Füllkrug fällt wegen Wadenproblemen bereits seit einigen Wochen aus, bei der 1:2-Niederlage in Leipzig am Sonntag musste auch Ducksch mit Schmerzen an der Wade ausgewechselt werden. "Wir müssen erst einmal den morgigen Tag abwarten, wie es mit Blick auf das Training am Mittwoch aussieht", sagte Bremens Fußballchef Clemens Fritz. Am Dienstag haben die Bremer Profis frei. | 15.05.2023 13:20