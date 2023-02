Stand: 09.02.2023 17:16 Uhr Werder Bremen ab nächster Saison mit neuem Trikotsponsor

Werder Bremen präsentiert sich ab der kommenden Saison mit einem neuen Trikotsponsor. Nach elf Jahren endet im Sommer die Haupt- und Trikotpartnerschaft des Fußball-Bundesligisten mit der PHW-Gruppe, wie der Club am Donnerstag mitteilte. Einen Nachfolger präsentierten die Hanseaten allerdings noch nicht. "Wir befinden uns seit einiger Zeit in guten Gesprächen mit potenziellen Kandidaten und sind sehr optimistisch, dass wir bereits in Kürze einen Abschluss verkünden können», wurde Geschäftsführer Klaus Filbry zitiert. | 09.02.2023 17:15