Stand: 30.07.2022 15:30 Uhr Werder Bremen: Werner setzt im Pokal auf die beste Elf

Trainer Ole Werner von Werder Bremen will in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Regionalligisten FC Energie Cottbus die beste Elf auf den Platz schicken. "Es wird keine Experimente geben, sondern wir werden die Jungs aufstellen, von denen wir glauben, dass sie uns die höchste Wahrscheinlichkeit für die zweite Pokalrunde bieten können", sagte der Coach vor der Begegnung am Montag. Neben den länger verletzten Jean-Manuel Mbom, Dikeni Salifou und Benjamin Goller werden Eren Dinkci und der erkrankte Neuzugang Niklas Stark nicht mitmischen. Trotz einiger Aussetzer in den Testspielen setzt Werner weiter auf Jiri Pavlenka im Tor. "Wir wollen Klarheit haben auf der Position", so der Coach. | 30.07.2022 15:31