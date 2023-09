Stand: 30.09.2023 12:41 Uhr Werder Bremen: Stark fällt aus, Ducksch und Friedl brechen Training ab

Fußball-Bundesligist Werder Bremen muss am Sonntag im Auswärtsspiel beim SV Darmstadt 98 (15.30 Uhr, im NDR Livecenter) auf Abwehrspieler Niklas Stark verzichten. Das hatte Trainer Ole Werner bereits am Freitag bestätigt. Sorgen bereiten ihm nach dem Abschlusstraining zudem Stürmer Marvin Ducksch (Rücken) und Kapitän Marco Friedl (Bauchmuskulatur), die die Einheit frühzeit beenden mussten, wie der Verein via X, ehemals Twitter, am Sonnabend mitteilte. Immerhin konnte Neuzugang Naby Keita, der am Freitag noch krankheitsbedingt im Training gefehlt hatte, teilnehmen. Ergebnisse und Tabelle der Fußball-Bundesliga | 30.09.2023 12:41