Nachwuchsspieler Kebba Badjie hat beim Fußball-Bundesligisten Werder Bremen einen Profivertrag erhalten. Wie lange der neue Kontrakt des 21 jahre alten Offensivspielers läuft, verrieten die Bremer nicht. Badjie spielt für die zweite Werder-Mannschaft in der Regionalliga. In der aktuell unterbrochenen Saison erzielte er in acht Spielen fünf Tore. | 11.01.2020 18:01