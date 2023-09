Stand: 29.09.2023 13:46 Uhr Werder Bremen: Niklas Stark fällt gegen Darmstadt aus

Fußball-Bundesligist Werder Bremen muss am Sonntag im Auswärtsspiel beim SV Darmstadt 98 (15.30 Uhr) auf Abwehrspieler Niklas Stark verzichten. Das sagte Trainer Ole Werner auf der Pressekonferenz am Freitag. Der 28-Jährige hatte das Training am Dienstag mit Adduktorenproblemen abbrechen müssen. "Es liegt aber keine strukturelle Verletzung vor", sagte Werner. Topzugang Naby Keita fehlte am Freitag krank im Training, auch der Einsatz von Kapitän Marco steht aufgrund einer Bauchmuskelblessur auf der Kippe. Ergebnisse und Tabelle der Fußball-Bundesliga | 29.09.2023 13:47