Stand: 22.04.2021 14:38 Uhr Werder Bremen: Nasenbeinbruch bei Veljkovic

Fußball-Bundesligist Werder Bremen muss am Sonnabend in der Auswärtspartie bei Union Berlin ohne Milos Veljkovic auskommen. Der Abwehrspieler hat sich am Mittwoch im Heimspiel gegen Mainz 05 (0:1) die Nase gebrochen. Ein Einsatz in einer Woche (30. April) im DFB-Pokal-Halbfinale gegen RB Leipzig ist allerdings nicht ausgeschlossen. | 21.04.2021 21:08