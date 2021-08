Stand: 03.08.2021 13:22 Uhr Werder Bremen: Möhwald verletzt - Kastrati-Wechsel geplatzt?

Kevin Möhwald vom SV Werder Bremen hat sich beim 3:2-Sieg in Düsseldorf eine schwere Stauchung des rechten Sprunggelenks zugezogen. Das teilte der Zweitligist mit. "Es liegt zum Glück kein struktureller Schaden vor, allerdings ist das Sprunggelenk noch stark geschwollen", sagte Cheftrainer Markus Anfang. Am Sonnabend (15.30 Uhr) tritt Werder im DFB-Pokal beim Drittligisten VfL Osnabrück an. Unterdessen hat offenbar Dinamo Zagreb ein verbessertes Angebot der Hanseaten für Angreifer Lirim Kastrati (22) abgelehnt. Der Transfer droht zu platzen. Zur Zweitliga-Wechselbörse | 03.08.2021 13:19