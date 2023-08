Stand: 24.08.2023 12:26 Uhr Werder Bremen: Mbom wechselt nach Dänemark

Mittelfeldspieler Manuel Mbom verlässt den Fußball-Bundesligisten Werder Bremen und spielt künftig in Dänemark. Wie die Hanseaten am Donnerstag mitteilten, wechselt der 23-Jährige mit sofortiger Wirkung zum Erstligisten Viborg FF. Über die Wechselmodalitäten vereinbarten die Vereine Stillschweigen. "Für Manuel und seine Entwicklung ist es wichtig, dass er nach seiner langen Verletzung viel spielt. Die Chancen auf Einsatzzeiten sind in Viborg höher als bei uns in Bremen. Daher haben wir dem Transfer zugestimmt", sagte Clemens Fritz, Leiter Profifußball bei Werder. Mbom absolvierte bei den Bremern 23 Bundesligaspiele. Wechselbörse | 24.08.2023 12:26