Stand: 02.11.2020 11:18 Uhr Werder Bremen: Kohfeldt lobt Rashica und Toprak

Trainer Florian Kohfeldt vom Fußball-Bundesligisten Werder Bremen schließt nicht aus, dass Ömer Toprak und Milot Rashica am Freitag im Heimspiel gegen den 1. FC Köln in der Startelf stehen. Offensivmann Rashica habe beim 1:1 in Frankfurt nach seiner Einwechslung "sehr ordentlich gespielt", Innenverteidiger Toprak der Defensive Sicherheit gegeben. Auch Kevin Möhwald rücke "vom Trainingsstand her immer näher heran". | 02.11.2020 11:15