Stand: 08.10.2023 09:28 Uhr Werder Bremen: Keita nach Niederlage gegen Hoffenheim angeschlagen

Werder Bremen bangt erneut um Topeinkauf Naby Keita. Der im Sommer vom FC Liverpool gekommene Mittelfeldspieler musste beim 2:3 (1:2) gegen 1899 Hoffenheim am Samstagabend wegen Problemen am Oberschenkel ausgewechselt werden. Ob der 28-Jährige schwerer verletzt ist, sollen Untersuchungen am Sonntag ergeben. Dann soll auch entschieden werden, ob Keita zur Nationalmannschaft seines Heimatlandes Guinea reist oder nicht. | 08.10.2023 09:26