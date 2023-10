Stand: 08.10.2023 15:11 Uhr Werder Bremen: Keita fällt mit Verletzung vorerst aus

Werder Bremen muss in den Bundesliga-Partien nach der Länderspielpause erneut auf Naby Keitaa verzichten. Der 28-jährige Offensivspieler hat beim 2:3 (1:2) gegen 1899 Hoffenheim eine "leichte muskuläre Verletzung im rechten Oberschenkel" erlitten, wie Werder mitteilte. "Das ist natürlich sehr bitter für Naby, da er erst gerade wieder voll dabei war. Die Verletzung ist nicht ganz so schwerwiegend, er wird uns jedoch mindestens in den kommenden beiden Partien nicht zur Verfügung stehen", sagte Clemens Fritz, Leiter Profifußball. | 08.10.2023 15:10