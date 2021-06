Stand: 01.06.2021 13:59 Uhr Werder Bremen: Drei Fußballerinnen verlassen Bundesliga-Team

Werder Bremen gibt drei Spielerinnen ab: Verena Volkmer (25 Jahre), Julia Kofler (22) und Sophie Walter (21) verlassen das Bundesliga-Team. Wie der Club am Dienstag mitteilte, werden die zum Saisonende auslaufenden Verträge nicht verlängert. Stürmerin Volkmer hat seit 2014 bislang 108 Spiele für Werder absolviert und dabei 15 Tore erzielt. Mittelfeldspielerin Kofler kam 2018 nach Bremen, Walter 2019. Die Saison in der Frauen-Bundesliga endet am kommenden Sonntag. Die neuntplatzierten Bremerinnen spielen dann beim Tabellenzweiten aus Wolfsburg. | 01.06.2021 13:58