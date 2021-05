Stand: 28.05.2021 20:42 Uhr Werder Bremen: Drei Favoriten bei der Trainersuche

Bundesliga-Absteiger Werder Bremen will in den nächsten Tagen den neuen Trainer präsentieren. "Wir sind in der finalen Phase des Auswahlprozesses", sagte Geschäftsführer Frank Baumann und verriet: "Aktuell haben wir drei Favoriten, mit denen wir in einer zweiten Gesprächsrunde nochmals gesprochen haben, um ein breiteres Bild und Eindruck zuzulassen." | 28.05.2021 20:40