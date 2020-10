Stand: 07.10.2020 11:10 Uhr Werder-Boss Bode: "Sparen uns nicht in die Zweite Liga"

Werder Bremens Aufsichtsratsboss Marco Bode hat sich gegen die Kritik am Transferverhalten des Fußball-Bundesligisten gewehrt. "Weil wir einen – zugegeben sehr guten - Spieler wie Klaassen verloren haben, bedeutet das doch nicht automatisch, dass wir nur noch gegen den Abstieg spielen. Wir sparen uns nicht in die Zweite Liga. Wir haben immer noch eine wettbewerbsfähige Mannschaft", sagte Bode bei "deichstube.de". Die Bremer hatten am letzten Tag der Transferperiode am Montag den Niederländer Davy Klaassen für elf Millionen Euro plus Extrazahlungen an Ajax Amsterdam verkauft, zugleich aber keinen Ersatz für den Mittelfeldspieler geholt. | 07.10.2020 11:09