Stand: 30.08.2021 12:02 Uhr Werder: Bode verteidigt Festhalten an Baumann

Werder Bremens scheidender Aufsichtsratschef Marco Bode hat das Festhalten am heftig kritisierten Geschäftsführer Frank Baumann verteidigt. Der Fußball-Europameister von 1996 räumte im Interview mit "kicker" aber auch ein, sich Gedanken "über alternative Szenarien" gemacht zu haben. "Es gab schon ein paar Namen, die ich mal in meinem Kopf bewegt habe", sagte er. "Aber ein Wechsel in diesem Sommer hätte kurzfristig keinerlei Sinn gemacht. Aus meiner Sicht sowieso nicht, weil Frank einen guten Job macht." | 30.08.2021 12:00