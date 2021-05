Stand: 19.05.2021 14:26 Uhr Werder-Abwehrchef Toprak meldet sich zum Saisonfinale zurück

Abwehrchef Ömer Toprak steht nach seiner Wadenverletzung für das letzte Saisonspiel vonm Fußball-Bundesligist Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach am Sonnabend (15.30 Uhr/im NDR Livecenter) bereit. "Ich bin bereit", sagte der 31 Jahre alte Türke am Mittwoch. "Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, damit wir in der Liga bleiben." Vor dem finalen Spieltag belegt Werder den Relegationsrang - auch direkter Klassenerhalt oder sofortiger Abstieg sind möglich. Überblick | 19.05.2021 12:11