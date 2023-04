Stand: 14.04.2023 08:08 Uhr Werder-Abschied? Füllkrug will erst nach der Saison entscheiden

Nationalspieler Niclas Füllkrug von Fußball-Bundesligist Werder Bremen entscheidet erst nach der Saison über seine Zukunft. "Letztlich ist es doch so: Am Ende wird Werder die Richtung vorgeben", sagte der Angreifer, dessen Vertrag an der Weser noch bis 2025 läuft, dem Portal "Deichstube". Aus seiner Sicht gehe es darum, "ob ich gehen möchte, um erfolgreicheren Fußball zu spielen und mehr Geld zu verdienen. Aber Werder habe "eine sehr gute Saison gespielt, und da wäre es verschenkt, wenn ich mich in den letzten Spielen zu sehr mit meiner Zukunft beschäftigen würde". | 14.04.2023 08:08