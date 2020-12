Stand: 02.12.2020 11:05 Uhr Weltumsegler Herrmann passiert Kap der Guten Hoffnung

Weltumsegler Boris Herrmann hat bei der Vendee Globe das erste der drei großen Kaps hinter sich gelassen. Der Skipper der "Seaexplorer - Yacht Club den Monaco" passierte am Mittwochmorgen um 4.35 Uhr nach 23 Tagen, 14 Stunden und 15 Minuten auf See als Fünfter der Flotte das Kap der Guten Hoffnung an der Südspitze Afrikas. "Das Kap sehen wir nicht, weil wir es so weit südlich passieren. Aber es ist ein mentaler Meilenstein. Hier ist etwa ein Drittel des Kurses geschafft", sagte der Hamburger. | 02.12.2020 11:05